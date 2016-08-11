"Красный Октябрь" превратится в центр электронной культуры

Швейцарские электронщики объяснят свое видение современного искусства.
Фото: m24.ru/Евгения смолянская
11 августа в пространстве "Красный Октябрь" музыкант Jerome Soudan и швейцарский медиахудожник Benjamin Muzzin расскажут о своем понимании аудиовизуального искусства.
Jerome Soudan – основатель музыкального проекта Mimetic, синтезирующего различные жанры искусств. У Mimetic уже вышло 9 альбомов, в записи которых приняли участие электронщики с мировым именем.
Benjamin Muzzin – медиахудожник из Швейцарии, который поставил перед собой цель – выйти за грани кадра стандартного экрана. Кинетические инсталляции, видео и VJing – это и многое другое он соединяет в творчестве.
Вместе музыкант и художник уже 13 лет организуют фестиваль Electron, представляющий все аспекты электронной культуры в Швейцарии. О том, что представляет из себя подобное направление и расскажут на "Красном Октябре".
Вход свободный по предварительной регистрации.
Время: 11 августа, 20:00-22:00