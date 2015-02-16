Мавзолей Ленина закрыли на два месяца

С 16 февраля мавзолей Ленина закрыли для посетителей на два месяца, передает пресс-центр Федеральной службы охраны.
Объект закрыт до 16 апреля из-за профилактических работ. По словам сотрудника ФСО, "это рядовая процедура, которая проводится раз в два года. В него входит необходимость поддержания тела Ленина в надлежащем состоянии".
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Напомним, ранее мавзолей закрывали на ремонт с сентября по декабрь 2012 года, однако реконструкция продлилась до мая 2013 года.
Кроме того, с 25 апреля по 14 мая прошлого года мавзолей закрывался в связи с подготовкой празднования Дня Победы на Красной площади.
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