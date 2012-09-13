Мавзолей Ленина до конца года закроют на ремонт

Фото: ИТАР-ТАСС

Мавзолей Ленина на Красной площади в связи с ремонтом будет закрыт до 31 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу охраны.

Кроме того, 15 и 22 сентября не будут проходить церемонии развода пеших и конных караулов президентского полка на Соборной площади Кремля.

В эти дни подразделения полка будут участвовать в торжествах в Барнауле, посвященных 75-летию образования Алтайского края, и в церемонии, посвященной 150-летию открытия памятника "Тысячелетие России" в Великом Новгороде.