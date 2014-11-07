Форма поиска по сайту

07 ноября 2014, 08:44

Город

Красная площадь закрыта из-за парада

Фото: M24.ru

Красную площадь сегодня закрыли из-за торжественного марша по случаю 73-летия исторического парада 1941 года.

Марши, посвященные параду, проводятся на главной площади страны каждый год. В прошлом году мероприятие посетили около 8 тысяч гостей, в том числе 28 ветеранов, участвовавших в историческом параде.

Парад 7 ноября 1941 года

Военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции, проведенный во время битвы под Москвой, когда линия фронта проходила в нескольких десятках километров от города. Парад имел огромное значение для поднятия духа армии. При этом многие подразделения после окончания шествия отправились на фронт.

Кадры парада и речи Иосифа Сталина вошли в документальную ленту "Битва под Москвой", получившую "Оскар" как лучший иностранный фильм.

Красная площадь парады марши парад 7 ноября

