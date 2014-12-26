Глава Минэкономразвития настаивает на снижении ключевой ставки ЦБ

Минэкономразвития предлагает снизить ключевую ставку Центробанка

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев призвал снизить ключевую ставку Центробанка России. По его мнению, провести эту операцию следует в начале 2015 года, сообщает телеканал "Москва 24".

Банки отреагировали увеличением процентов по кредитам и вкладам на увеличение ключевой ставки.

"Не стоит верить банкам, предлагающим проценты по вкладам в 30-40 процентов, никогда и ни при каких условиях. Ставки выше среднерыночных означают высокорискованную деятельность. Это значит, что банку смертельно нужны деньги", - рассказал экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Константин Цыганков.

В ночь на 16 декабря Центробанк поднял ключевую ставку до 17 процентов. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией.

Ключевая ставка - это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.