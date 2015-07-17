Труппу Гоголь-центра пригласили на фестиваль в Белград

Фото: ТАСС

Кирилл Серебренников и его спектакль "Мертвые души", ставший одним из самых интересных событий нынешнего Авиньонского фестиваля, получил приглашение от на Международного фестиваля БИТЕФ Beogradski internacionalni teatarski festival) в Белграде.

С 1967 года форум демонстрирует спектакли, относящиеся к авангарду и современному театру. Организованный театроведом Мирой Траилович за почти пятидесятилетнюю историю своего существования здесь прошли показы сотен спектаклей из десятков театров многих стран мира.

На фестиваль в Белград из года в год приезжают крупнейшие европейские режиссеры. Среди лауреатов БИТЕФа разных лет коллективы из Советского Союза и России (''Мещане'' БДТ, в постановке самого Товстоногова), ''Школа для дураков'' Андрея Могучего, ''Война и мир. Начало романа. Сцены'' театра "Мастерская Петра Фоменко".

Спектакль "Идиоты" создан по сценарию кинорежиссера Ларса фон Триера.

Что касается показов в Авиньоне, то россиян пригласили впервые за последние девять лет. Этот факт "подогрел" интерес публики к спектаклю Серебренникова. Рецензии на "Идиотов" опубликовали десятки французских изданий.