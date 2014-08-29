От драмы к блокбастеру: 95 лет кинопроизводству в России

Фото: ИТАР-ТАСС

95 лет назад был учрежден День российского кино. M24.ru узнал, к чему пришел кинематограф почти за век существования и спросил российских режиссеров, продюсеров и кинокритиков о любимых фильмах отечественного производства.

В число самых успешных российских лент последних лет попали комедия "Самый лучший фильм" и драмы "Сталинград", "Легенда №17", "Высоцкий. Спасибо, что живой". Их посмотрели более четырех миллионов человек, что для нашего кино – абсолютный рекорд.

В 2014 году государство выделило российскому кинематографу 6 миллиардов рублей: господдержку получили 58 художественных фильмов, в том числе работы Андрея Кончаловского и одного из авторов блокбастера "Елки 2" Александра Котта. Что касается документалистики и мультфильмов – средства распределили на 239 и 68 картин соответственно.

Эксперты уверены: производителям теперь нужно увеличить количество выпускаемых фильмов в год (не забывая при этом об их качестве). Кроме того, должно появиться больше кинотеатров – сейчас их в России чуть больше тысячи.

Фото: ИТАР-ТАСС

Одна из самых амбициозных задач российской киноиндустрии - продвижение наших картин за рубеж. По словам директора департамента кинематографии Министерства культуры России Вячеслава Тельнова, сейчас находятся в стадии проработки соглашения о сотрудничестве с Чили, Израилем, Индией, Бразилией и Францией. А вот с "крупной кинематографической державой" Германией, как рассказал Тельнов, подобный документ уже подписан.

Хотя работа по продвижению отечественных лент за границу еще только идет, некоторые фильмы нашего производства уже начали транслироваться в зарубежном прокате. Например, "Сталинград" показали в девятнадцати странах мира, включая США. Только в Китае военную драму Федора Бондарчука посмотрели почти два миллиона человек.

"Сталинград" "Сталинград" вышел на экраны в 2013 году. Картина не только с успехом прошла в зарубежном прокате, но и стала первым российским фильмом, снятым в формате IMAX 3D. События ленты Федора Бондарчука разворачиваются в 1942 году, когда советские войска планируют контрнаступление на немецкие части, занявшие правый берег Волги. Зритель становится свидетелем самого кровопролитного сражении Великой Отечественной войны – Сталинградской битвы. Главные герои ленты, несколько советских солдат, героически держат оборону в полуразрушенном жилом доме.





Эксперты, с которыми пообщался M24.ru, уверены, что "Сталинград" не зря считается одним из главных отечественных кинособытий за последние несколько лет. Продюсер Илья Бачурин рассказал, что лента представляет "настоящее современное большое кино". Правда, по его словам, хоть драма Бондарчука и дала толчок развитию в России эффектного, зрелищного и качественного кино, появление других подобных фильмов в ближайшее время маловероятно: их бюджет чересчур велик для отечественной индустрии.

Илья Бачурин, продюсер "Сталинград" - выдающийся фильм для российского кино. Он масштабен не только технологически, но и по смыслу. "Сталинград" - выдающийся фильм для российского кино. Он масштабен не только технологически, но и по смыслу. Потенциал развития подобного кино в России, с точки зрения востребованности зрителем, конечно, есть. Внимания, благодаря подобным успешным проектам, к нему становится все больше. Но ожидать в ближайшее время картин, больших в финансовом плане, скорее всего, не стоит. Это требует огромных продюсерских усилий. Тот же "Сталинград" делался почти пять лет – бюджет был очень большим, и это требовало от продюсеров огромной работы.



Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Кинокритик Иван Кудрявцев тоже назвал "Сталинград" самым качественным российским фильмом последних лет. Вместе с хоккейной "Легендой № 17" картина Бондарчука, по мнению Ивана, переломила традицию снимать и смотреть исключительно комедии.

Иван Кудрявцев, кинокритик Российский кинематограф был всегда силен именно своими драмами. Зрители плакали, смеялись, переживали вместе с героями отечественных фильмов. Все это вновь вернулось вместе со "Сталинградом" и "Легендой № 17".

Российский кинематограф был всегда силен именно своими драмами. Зрители плакали, смеялись, переживали вместе с героями отечественных фильмов. Все это вновь вернулось вместе со "Сталинградом" и "Легендой № 17".



Режиссер Александр Митта рассказал M24.ru, что большую часть новых отечественных фильмов он еще не видел. Однако "Легенду №17", по его словам, можно назвать одной из самых достойных и качественных лент последних лет.

Отметила хоккейную драму и актриса Марина Голубкина. По ее словам, она редко смотрит новинки российского проката, но "Легенда №17" – это хороший и интересный фильм, который стоит увидеть.

"Легенда №17" Фильм вышел на экраны в 2013 году. Он основан на реальных событиях и рассказывает о восхождении к славе советского хоккеиста Валерия Харламова. "Легенда №17" знакомит зрителей с хроникой первого матча Суперсерии СССР – Канада 1972 года. В картине Николая Лебедева снялись Данила Козловский, Олег Меньшиков, Светлана Иванова.





По мнению кинокритика Кирилла Разлогова сегодня люди чаще всего смотрят фильмы для развлечения. Кино как искусство интересует только 3-7 процентов населения. Это не значит, впрочем, что зрелищные фильмы непременно проигрывают авторским по качеству – массовые и масштабные картины, в частности, комедия "Горько", а также та же "Легенда №17", успешны не только потому, что нацелены на широкую аудиторию, но и потому, что сделаны на высшем уровне.

Кирилл Разлогов, кинокритик Кино всегда стремилось к тому, чтобы пользоваться успехом у зрителя. Каким-то картинам это удается, каким-то - нет. Думать, например, что все будут смотреть "Трудно быть Богом" Германа и "Левиафан" Звягинцева – наивно и глупо.

Кино всегда стремилось к тому, чтобы пользоваться успехом у зрителя. Каким-то картинам это удается, каким-то - нет. Думать, например, что все будут смотреть "Трудно быть Богом" Германа и "Левиафан" Звягинцева – наивно и глупо.



Своим любимым фильмом последних лет Разголов называет "Окраину" Петра Луцика. По его словам, в картине "очень энергично" исследуется эстетика советского кино 1930-х годов.

"Окраина" "Окраина" вышла на экраны в 1998 году. Картина получила премию на Берлинском кинофестивале. Это фильм, снятый в стиле классических советских фильмов, в то же время полон черного юмора. Речь в картине идет о приключениях фермеров, у которых отняли землю олигархи. После этого мужики отправились из далекой окраины в столицу "добиваться правды".





Режиссер Андрей Богатырев тоже говорит, что ему больше по душе менее кассовые и коммерческие фильмы: его любимая картина последних лет – "Шапито-шоу". Он уверен, что ленту Сергея Лобана "смело можно назвать "Ассой" нашего времени".

Андрей Богатырев, режиссер ("Иуда") Для меня самый крутой российский фильм последних лет – это "Шапито-шоу". В нем переплетены образы нашего времени и выражены основные и вечные темы: любовь, дружба. Они переосмыслены на новый лад. Это, на мой взгляд, настоящая "Асса" нашего поколения.

Для меня самый крутой российский фильм последних лет – это "Шапито-шоу". В нем переплетены образы нашего времени и выражены основные и вечные темы: любовь, дружба. Они переосмыслены на новый лад. Это, на мой взгляд, настоящая "Асса" нашего поколения.

"Шапито-шоу" "Шапито-шоу" - история, которая состоит из четырех частей: "Любовь", "Дружба", "Уважение" и "Сотрудничество". В прокат она вышла в 2011 году, причем для кинотеатров музыкальную комедию разделили на две части ("Любовь и дружба" и "Уважение и сотрудничество"). Картина удостоилась приза Московского международного кинофестиваля. Новеллы, на которые разбит фильм, рассказывают о героях, приезжающих в курортный городок, и ситуациях, в корне меняющих их судьбы.





Эксперты уверены: российское кино преодолело стадию "выживания". По словам Ильи Бачурина, отечественное кино развивается, и, в первую очередь, не в экономическом, а в духовном плане. "Это сопровождается верой аудитории в российское кино. Эту тенденцию можно назвать основной", – комментирует Бачурин.

Илья Бачурин, продюсер Если говорить, о прокате нашего кино за границей, то наибольшей популярностью пользуется авторское и фестивальное кино. Такие фильмы как “Сталинград” трудно выпускать часто. Кроме того, наш язык не похож на европейские или английский, и поэтому дублировать фильмы достаточно сложно, а субтитры многим воспринимать тяжело. Люди, которые смотрят авторское кино, как правило, к субтитрам относятся нормально.

Если говорить, о прокате нашего кино за границей, то наибольшей популярностью пользуется авторское и фестивальное кино. Такие фильмы как “Сталинград” трудно выпускать часто. Кроме того, наш язык не похож на европейские или английский, и поэтому дублировать фильмы достаточно сложно, а субтитры многим воспринимать тяжело. Люди, которые смотрят авторское кино, как правило, к субтитрам относятся нормально.



Анна Теплицкая, Екатерина Кадушкина