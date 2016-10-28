Форма поиска по сайту

28 октября 2016, 18:51

Город

Композитору Сергею Прокофьеву установят памятник

Фото: фотохроника ТАСС

Памятник композитору Сергею Прокофьеву установят в Камергерском переулке до конца 2018 года. Распоряжение об этом подписал Сергей Собянин. В этом году Россия отмечает 125 лет со дня рождения композитора.

Проект памятника, его изготовку и монтаж профинансирует "Российское военно-историческое общество". Монумент установят напротив музея Сергея Прокофьева.

Музей был открыт в 2008 году по адресу: Камергерский переулок дом 6/5 в квартире 6, где композитор жил и работал до своей смерти. Там собраны нотные и литературные автографы, редкие фотографии, документы и личные вещи композитора.

