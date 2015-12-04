Госдума отклонила закон об особом статусе Красной площади

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Проект закона об особом статусе Красной площади отклонен депутатами Госдумы в первом чтении. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу думского комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Владимира Плигина.

"Нами полностью разделяется забота о сохранении исторического облика, она крайне важна. Мы точно также понимаем и существенную цель об определении особого статуса отдельного объекта – Красной площади. Но мне представляется, что это несколько иная проблема, которая не требует принятия отдельного федерального закона об особом статусе Красной площади", – отметил Плигин.

Данный законопроект был внесен в нижнюю палату парламента группой депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым. Согласно нему, статус Красной площади определяется в качестве "исторического символа для всего многонационального народа Российской Федерации, где располагается официальная резиденция президента".

Документом, в частности, запрещается реконструкция объектов на Красной площади, в том числе и временное изменение облика исторических зданий и сооружений, строительство на территории площади в случае, если это изменит ее исторический облик и не отвечает требованиям, предъявляемым к сохранению памятников всемирного наследия.