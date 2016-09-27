"Спартак" проиграл "Югре" в домашнем матче КХЛ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Московский "Спартак" проиграл "Югре" из Ханты-Мансийска в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги. Матч закончился со счетом 2:3 (1:1, 1:1, 0:1).

Счет на 7-й минуте встречи открыл игрок "Югры" Денис Хлыстов. Спустя минуту "красно-белым" удалось отыграться – счет сравнял Вячеслав Лещенко.

Во втором периоде хантымансийцы опять повели в счете – шайбу забросил Павел Варфоломеев. Но хозяева опять сравняли счет на табло благодаря шайбе Артема Воронина.

Несмотря на оборону "красно-белых", игроку "Югры" Павлу Медведеву удалось вырвать победу в сложнейшем матче на 58-й минуте встречи. Таким образом, "Спартак" остается на 8-й строчке турнирной таблицы с 19 очками.