В День студента в Измайловском парке можно будет поиграть в керлинг

25 января в Измайловском парке отпразднуют День студента. Все учащиеся смогут бесплатно поиграть в баварский керлинг или айсшток в современном павильоне. Для игры нужно лишь наличие студенческого или флаера, которые будут раздавать на территории парка и в кассах.

Фото: ИТАР-ТАСС

По правилам айсштока играют две команды, главная задача которых - бросить шток как можно ближе к "дому" и, в идеале, попасть в шайбу, расположенную в центре мишени.

В павильоне находятся две игровые дорожки, поэтому одновременно смогут соревноваться сразу четыре команды. Павильон находится в Центральной части парка, недалеко от эстрады "Солнечная".

Начало – в 14.00, вход свободный.