Новый альбом Bjork выйдет в марте этого года

Фото: facebook.com/bjork
Певица Bjork анонсировала выход нового альбома Vulnicura. Пластинка выйдет уже в марте, сообщается на официальном сайте Bjork.
Всего на пластинке будет 9 песен, над которыми помимо самой певицы работал венесуэльский электронный музыкант Arca (до этого сотрудничавший с Канье Уэстом и FKA Twigs) и гитарист John Flynn.
Предыдущий (восьмой по счету) альбом Бьорк под названием Biophilia вышел в 2011 году.
Бьорк не только написала музыку к фильму "Танцующая в темноте" Ларса фон Триера, но также сыграла в нем главную роль, получив приз как лучшая актриса. Сам фильм удостоился "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля.
В 2015 году в MoMA покажут выставку по мотивам творчества Бьорк, которая охватит период ее сольной карьеры.
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