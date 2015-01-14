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Музыка

14 января 2015, 13:28

Новый альбом Bjork выйдет в марте этого года

Исландия музыка Бьорк

Фото: facebook.com/bjork

Певица Bjork анонсировала выход нового альбома Vulnicura. Пластинка выйдет уже в марте, сообщается на официальном сайте Bjork.

Всего на пластинке будет 9 песен, над которыми помимо самой певицы работал венесуэльский электронный музыкант Arca (до этого сотрудничавший с Канье Уэстом и FKA Twigs) и гитарист John Flynn.

Предыдущий (восьмой по счету) альбом Бьорк под названием Biophilia вышел в 2011 году.

Bjork (Бьорк) - исландская певица, актриса и композитор. Стала известной будучи вокалисткой в альтернативной рок-группе the Sugarcubes. Сольную карьеру Бьорк начала в 1993 году, ее первая работа Debut стала одним из первых альбомов, который помог электронной танцевальной музыке стать мейнстримом. Всего было продано 4,7 миллионов копий альбома.

Бьорк не только написала музыку к фильму "Танцующая в темноте" Ларса фон Триера, но также сыграла в нем главную роль, получив приз как лучшая актриса. Сам фильм удостоился "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля.

В 2015 году в MoMA покажут выставку по мотивам творчества Бьорк, которая охватит период ее сольной карьеры.


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