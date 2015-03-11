В Москве стартует Неделя Ирландии

Фото: ТАСС

11 марта в Москве стартует фестиваль ирландской культуры, в рамках которого пройдет более 120 мероприятий: концерты, кинопоказы, стендап-выступления и спектакли.

Неделя Ирландии проводится в Москве уже в третий раз. В отличие от прошлых лет, в этом году у фестиваля нет центральной площадки. Мероприятия пройдут в самых посещаемых местах города – в парке "Сокольники", кинотеатре "Формула Кино Горизонт", Гоголь-Центре, Театре имени Маяковского, Центре документального кино, клубе Yotaspace и других местах.

Одно из основных мероприятий Недели Ирландии – масштабный фестиваль ирландского кино. В этом году впервые в Москву привезут не только художественные фильмы, но и документальные ленты.

Так, в "Формуле Кино Горизонт" покажут восемь художественных фильмов, отмеченных международными премиями. После просмотра для зрителей будут организованы встречи с режиссерами и актерами.

В Центре документального кино зрителей ждут 12 коротко- и полнометражных лент, рассказывающих о современной Ирландии и людях, живущих в ней.

В этом году также впервые пройдет театральный фестиваль Fringe Fest, чьи гости познакомятся с ирландским театром: молодым, смелым и не боящимся экспериментов. Все участники фестиваля – пьесы Pondling, Boys&Girls и Human Child - ранее выступали на Dublin Fringe Festival.

Еще одно из ключевых событий – парад святого Патрика, который состоится 14 марта в парке "Сокольники". Возглавят его ирландские музыканты и артисты уличных театров. Сразу после него все участники смогут отправиться на гала-фестиваль "День и Ночь святого Патрика" в клуб Yotaspace. Специальными гостями шоу станут лауреат премии BBC Awards флейтист Брайан Финнеган и фолк-метал группа Cruachan. Хэдлайнером с российской стороны выступит группа "Аквариум" и Борис Гребенщиков.

Познакомиться с современной ирландской музыкой можно будет на фестивале Ticket to Dublin. Он развернется сразу на нескольких московских сценах, в том числе в "Мастерской", Brooklyn и LOL. В этом году в Москву приедут инди-музыкант Майлз Мэнли, группа Spies, рэпер James Costello и другие музыканты.

Еще два мероприятия Недели Ирландии – англоязычный фестиваль стендапа, хедлайнером которого станет ирландский комик Ardal O'Hanlon, и паб-тур по всей России Bards of Bedlam, в рамках которого перед госями выступят около 30 фолк-групп.

Подробное расписание Недели Ирландии можно посмотреть на официальном сайте.