Баскетбольный клуб "Химки" могут расформировать

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15 января в Подмосковье состоится встреча с участием и.о. губернатора Московской области Андрея Воробьева, на которой решится судьба баскетбольного клуба "Химки", сообщает "Спорт-экспресс".

По словам и.о. министра спорта региона Олега Желобова, менеджеры клуба ориентируются исключительно на бюджетные средства, выделяемые на развитие баскетбола в области. Из-за этого не заключались долгосрочные контракты со спонсорами, а присутствие команды сразу в трех турнирах требует больших вложений.

"У Московской области есть желание спасти клуб, но мы понимаем, что бюджетных денег нет, а диктовать условия спонсорам не получится… Это очень тонкая, деликатная работа" — Желобов.