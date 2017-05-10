Форма поиска по сайту

10 мая 2017, 12:56

Церемонию награждения "Грэмми" перенесли в Нью-Йорк

Фото: facebook.com/RecordingAcademy

Церемония вручения премий "Грэмми" в 2018 году состоится в нью-йоркском Мэддисон Сквер Гарден. Об этом сообщается на официальном сайте Американской музыкальной академии.

Такое решение было принято во многом благодаря личной поддержке мэра города Билла де Блазио. По предварительной оценке церемония принесет городу более 200 миллионов долларов.

Музыкальный "Оскар" вручат 28 января. Эта церемония станет 60-й.

Последний раз "Грэмми" вручали в Нью-Йорке в 2003 году. Тогда в Мэддисон Сквер Гарден прошла 45 церемония, лауреатами которой стали Нора Джонс, Шерил Кроу и Coldplay.

