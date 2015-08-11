Греция договорилась с кредиторами о новом транше

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Греческие власти и международные кредиторы договорились о новом транше финансовой помощи, передает Reuters.
По словам представителя минфина страны, сейчас обсуждаются "некоторые небольшие детали".
Ранее Греция начала процедуру выплаты 6,25 миллиарда евро Европейскому центральному банку (ЕЦБ) и Международному валютному фонду (МВФ).
Напомним, в начале июля Греция не сделала выплат по очередному траншу кредита Международного валютного фонда и допустила тем самым технический дефолт. Международную программу финансовой помощи заморозили.
Правительство страны решило провести референдум, на котором греки должны были высказать свое мнение о будущем страны – согласиться ли на меры жесткой экономии в обмен на новые кредиты или наоборот.
В ходе референдума большинство опрошенных ответили отрицательно на вопрос о соглашении с кредиторами.
Однако 13 июля стало известно о том, что на экстренном саммите Евросоюза соглашение с Грецией все-таки было достигнуто. Детали сделки пока неизвестны, но стороны смогли договориться о плане дальнейших действий.