Гостиницы для животных обяжут соблюдать единые правила содержания

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Правила работы гостиниц для животных отрегулируют в рамках готовящегося законопроекта о животных. Об этом m24.ru рассказал зампредседателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов.

"Люди, которые отдают своих животных в гостиницы на временное содержание, надеются, что к их любимцам будут относиться должным образом. Зачастую владельцы таких гостиниц рассказывают у себя на сайте о самых качественных услугах, а по факту содержат животное в жестоких условиях. Вплоть до того, что его даже не выгуливают и все время держат в вольере. Внесем эти поправки в законопроект", – сказал Черкасов.

По его мнению, в законе необходимо четко прописать все условия работы отелей. В частности, депутат предлагает обязать владельцев устанавливать камеры видеонаблюдения в местах содержания зверей, контролировать сотрудников компании, а также прописать, какое животным необходимо кормление и при каких условиях их нужно выгуливать.

Черкасов добавил, что обсудит правила с экспертным сообществом и на заседаниях профильного комитета Госдумы.

"Большая Москва": Как жить с животным в городе

В Мосгордуме готовы помочь с разработкой правил для гостиниц и направить Госдуме свои предложения. Председатель комиссии по экологической политике Мосгордумы Зоя Зотова считает, что в законопроекте необходимо описать минимальное пространство для животного, температуру, при которой его нужно содержать, правила кормления, диеты и хранения продуктов.

"Кроме того, нужно предусмотреть услуги ветеринара в таких отелях. Бывает, что люди уезжают на месяц, а с животным что-то случилось. Значит, нужна комната для карантина", – подчеркнула депутат.

Гостиницы для животных предназначены для временного проживания домашних питомцев, пока их хозяева заняты или уехали в отпуск. Как правило, номера представляют собой вольеры, разделенные на несколько уровней: спальня, площадка для игр и туалет. Здесь можно заказать номер от стандартного до класса "люкс". Цены за день проживания в разных гостиницах варьируются от 200 до 1,5 тысячи рублей. Сегодня в России нет единого законодательства о животных. В Москве и ряде других крупных городов действуют временные правила содержания домашних питомцев. За жестокое обращение с животными в стране предусмотрен штраф в размере до 80 тысяч рублей, максимальное наказание по этой статье – шесть месяцев ареста.Торговлю экзотическими животными регулируют положения "Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения" (СИТЕС). Конвенция запрещает продажу зверей, занесенных в Красную книгу. Документ направлен лишь на защиту редких видов от вымирания в дикой природе, действие конвенции не распространяется на животных, рожденных в неволе. Тем не менее, у владельца экзотического животного должны быть документы о ввозе или приобретении на территории страны, справка от ветеринара и регистрационное свидетельство.



Владелец гостиницы для кошек "Кот Бегемот" Ярослав Кравченко считает, что в России пока очень мало гостиниц для зверей, которые бы отвечали основным нормам.

"Сегодня ситуация в стране в данной сфере очень грустная. К нам перетекает очень много клиентов из других гостиниц. Бывают даже такие случаи: отдали котика в отель, а он умер. Такие ситуации происходят из-за отсутствия должного контроля. На передержку взяли, а потом не следят за животным", – заметил Кравченко.

"Простые решения": Как работают гостиницы для питомцев

По его мнению, в единых правилах работы нужно прописать видеонаблюдение, определенный режим дня, правильное питание, возможность гулять и выходить из вольера, а также обеспечение гигиены животных.

"Необходимо сделать данную сферу бизнеса прозрачной для владельцев животных", – подчеркнул специалист.

При составлении единых правил необходимо учитывать видовые и индивидуальные особенности животных, утверждает вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев.

"Все животные по-разному относятся к ограничению свободы: одни хорошо переносят, для других это может обернуться серьезной психотравмой. Хомячок или морская свинка, например, нуждаются только в определенной температуре и кормовом режиме. А вот с кошками и собаками ситуация сложнее", – заявил эксперт.

Кроме того, нужно разработать типовые договоры с оказанием ветеринарных услуг, и в случае нарушений применять санкции относительно владельца отеля, добавил он.

"Как правило, хозяева не глядя подписывают все бумажки, которые им дают. А компании прописывают в договорах выгодные им условия. Если животное в итоге загубили, в компании заявляют: вы все сами подписали", – пояснил собеседник m24.ru.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/173]Как правильно вывозить животное за границу[/URLEXTERNAL]

Госдума на данный момент разрабатывает законопроект о правилах содержания и выгула животных. В частности, Дума собирается прописать нормы работы контактных зоопарков, усилить наказание за жестокое обращение с животными до лишения свободы на 6 лет, а также обязать хозяев выгуливать собак без намордника только в специальных зонах. Кроме того, депутаты предлагают создать комиссии по соблюдению прав животных в приютах и обязать россиян выгуливать собак бойцовских пород в отдельных загонах.

Мосгордума, в свою очередь, готовит свои поправки к законопроекту. Предлагалось запретить перевозку животных в машине без удерживающих устройств и работу контактных зоопарков вне природных территорий. Помимо этого, депутаты готовят законопроект о правилах содержания диких животных в квартирах москвичей. Всех экзотических животных разделят на группы. Каких-то разрешат держать дома, а остальных потребуют вернуть в естественную среду или перевезти в контактный зоопарк.

В Общественной палате России предложили признать животных субъектами права с ограниченной дееспособностью. Человеку, покусанному собакой, будет проще получить компенсацию за полученный вред здоровью.