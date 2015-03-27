Госдума одобрила законопроект о выплате 20 тысяч рублей из материнского капитала

Фото: ТАСС

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий единовременную выплату 20 тысяч рублей из материнского капитала. Соответствующий документ опубликован на портале нижней палаты парламента.

Таким образом, граждане, использовавшие часть средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, получение ребенком образования или формирование накопительной части пенсии, смогут получить оставшуюся часть материнского капитала в виде единовременной выплаты. Остаток не должен превышать 20 тысяч рублей.

Для этого необходимо будет подать заявление в Пенсионный фонд не позднее 31 марта будущего года. Предполагается, что правом получения выплат воспользуются более 3,5 миллиона семей в этом году и 837 тысяч - в будущем.

Ранее правительственная комиссия одобрила законопроект, позволяющий тратить средства материального капитала на ипотеку

За последние пять лет в Пенсионный фонд с просьбой предоставить возможность распоряжаться средствами материнского капитала обратились более 3 миллионов семей. Почти все они тратили материнский капитал на улучшение жилищных условий.

Материнский капитал выплачивается с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении второго, третьего или последующего ребенка, имеющего российское гражданство.

Сейчас материнский капитал разрешено использовать для улучшения жилищных условий, в том числе погашения ипотеки (с ограничениями, которые и планируют отменить), ремонт и строительство дома или долевое строительство. Кроме того, средства можно потратить на образование ребенка, включая оплату детского сада.

В 2014 году сумма материнского капитала составляла 429,4 тысячи рублей. В 2015 году выплата превысит 453 тысячи рублей. Получить материнский капитал можно только один раз.