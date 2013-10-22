Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября 2013, 15:33

Политика

Госдума рассмотрит возможность увеличить срок действия ОСАГО до 3 лет

Фото: ИТАР-ТАСС

В Госдуме 22 октября пройдут парламентские слушания по поправкам к закону об ОСАГО. Срок действия полиса планируется увеличить с нынешних 12 месяцев до 3 или даже 5 лет.

Также депутаты намерены освободить от общей страховки водителей, уже застрахованных по КАСКО. В таком случае будет действовать принцип прямого возмещения убытков, по которому пострадавший автовладелец обращается в свою страховую компанию, а не к другим страховщикам.

Ссылки по теме


Кроме того, в случае принятия поправок водителям позволят оспаривать страховые выплаты только после получения денег на руки.

При этом автовладельцам могут запретить нанимать юристов для разбирательств со страховщиками или привлекать независимых экспертов и обращаться с их заключениями в суд.

Сайты по теме


Госдума законы ОСАГО поправки пдд

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика