Госдума рассмотрит возможность увеличить срок действия ОСАГО до 3 лет

Фото: ИТАР-ТАСС

В Госдуме 22 октября пройдут парламентские слушания по поправкам к закону об ОСАГО. Срок действия полиса планируется увеличить с нынешних 12 месяцев до 3 или даже 5 лет.

Также депутаты намерены освободить от общей страховки водителей, уже застрахованных по КАСКО. В таком случае будет действовать принцип прямого возмещения убытков, по которому пострадавший автовладелец обращается в свою страховую компанию, а не к другим страховщикам.

Кроме того, в случае принятия поправок водителям позволят оспаривать страховые выплаты только после получения денег на руки.

При этом автовладельцам могут запретить нанимать юристов для разбирательств со страховщиками или привлекать независимых экспертов и обращаться с их заключениями в суд.