Госдума приняла "антипиратский" законопроект

Фото: ИТАР-ТАСС

Госдума приняла в пятницу во втором и третьем чтениях закон, который вводит механизм блокирования интернет-сайтов, незаконно размещающих фильмы и телесериалы.

Законопроект был внесен в Думу 6 июня группой депутатов-представителей от всех фракций, кроме ЛДПР. Он закрепляет правовые основания и определяет порядок ограничения доступа к информационным ресурсам, через которые распространяются кино- и телефильмы с нарушением исключительных прав, и устанавливает особенности привлечения к ответственности и освобождения от нее информационных посредников, то есть интернет-провайдеров и хостинг-провайдеров. Музыкальные произведения в окончательную редакцию закона не вошли.

Согласно проекту закона, хостинг-провайдеры и владельцы сайтов обязаны в течение суток удалить или заблокировать противоправный контент по первому требованию правообладателя. Перед этим необходимо скопировать и сохранить противоправный контент для передачи правоохранительным органам, а также предоставить сведения о пользователе, разместившем контент, правообладателю.

Закон вступит в силу 1 августа. Он не будет бороться с теми, кто скачивает незаконно размещенные фильмы, речь идет только о нарушителях, которые распространяют такой контент.