Регулирующий деятельность дачных объединений закон одобрен Госдумой

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Госдума в первом чтении приняла законопроект, защищающий права дачников и садоводов, говорится на сайте нижней палаты парламента. В частности, данный законопроект устанавливает зависимость между площадью земельного участка члена дачного объединения и размером членского взноса.

По словам одного из инициаторов данного проекта закона, первого замруководителя фракции "Единая Россия", первого зампредседателя думского комитета по земельным отношениям и строительству Мартина Шаккума, это позволит избежать дальнейших разночтений, в том числе в рамках судебных процессов, по вопросам, связанным с расчетом взносов, а также приведет к справедливому распределению затрат некоммерческого объединения между его членами.

Также в законопроекте уточняется перечень случаев, когда не допускается заочное голосование членов объединения. "К таким случаям предлагается отнести вопросы о внесении изменений в устав объединения или об утверждении новой редакции устава, о ликвидации или реорганизации объединения", – отметил Шаккум.

Кроме того, для упорядочения учета сведений о членах объединения и гражданах, ведущих садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке, предусматривается создание в каждом объединении реестра этих лиц. Члены объединения наделяются правом не только знакомиться с документами объединения, но и получать копии таких документов.

Как пояснил депутат, в случае необходимости защиты своих прав в судебном порядке отсутствие документов очень часто является серьезным препятствием для возбуждения судом производства или принятия законного и обоснованного решения.

"В целом принятие законопроекта позволит повысить уровень защиты прав и законных интересов граждан, ведущих садоводство, огородничество и дачное хозяйство, а также систематизировать деятельность органов управления объединения, сделать ее прозрачнее", – добавил парламентарий.