Полицейским с ученой степенью повысили пенсионный возраст до 65 лет

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Полицейским, имеющим степень доктора наук или занимающимся преподаванием, повысили пенсионный возраст до 65 лет. Соответствующий законопроект в третьем чтении приняли в Госдуме, сообщает Агентство "Москва".

Закон также вносит изменения в правила исчисления стажа службы в органах внутренних дел.

Кроме того, теперь сотрудников ОВД можно будет увольнять через две недели после уведомления. Причинами для расторжения контракта могут быть: несоответствие замещаемой должности, отказ без уважительных причин от прохождения службы в особых условиях, отчисление из вуза МВД и другие. Эта мера позволит увольнять полицейских, которые этого избегают, находясь на больничном или в отпуске.

Согласно действующему законодательству, предельный срок службы в органах для полковника составляет 55 лет, для генерала – 60 лет, а для сотрудника ОВД, имеющего иное звание – 50 лет.

Ранее Госдума одобрила законопроект о повышении пенсионного возраста чиновников до 65 лет. Он будет ежегодно повышаться на шесть месяцев, пока не составит 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.

Новые нормы начнут действовать с 1 января 2017 года.