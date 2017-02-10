Приватизация жилья стала бессрочной для всех россиян

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Госдума приняла закон о бессрочной приватизации жилья для всех россиян в третьем окончательном чтении, передает РИА Новости.

Ранее законопроект подразумевал приватизацию до 2020 года и только для отдельных категорий граждан. Речь шла о крымчанах, лицах, подлежащих переселению из аварийных домов и детях-сиротах. В таком виде Госдума его приняла в первом чтении 27 января этого года.

6 февраля стало известно, что власти планируют продлить программу бесплатной приватизации, предположительно, до 2019 года. А 7-го премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил всеобщую бессрочную бесплатную приватизацию жилья, которая должна была завершиться в России 1 марта 2017 года.

