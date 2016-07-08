Призывающие бойкотировать думские выборы сайты заблокированы

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Роскомнадзор заблокировал четыре сайта с информацией, в которой содержится призыв к бойкоту выборов в Госдуму. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Требования ограничить доступ к этим интернет-ресурсам поступило в Роскомнадзор от Генеральной прокуратуры. Противоправную информацию удалили с двух сайтов, доступ к двум другим сайтам был заблокирован операторами связи.

О каких именно интернет-ресурсах идет речь – не уточняется. В ведомстве отмечают, что в случае копирования противоправной информации на других сайтах, они также будут включены в реестр, а доступ к ним будет ограничен.

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября 2016 года по смешанной системе. Половина из 450 депутатов будут избраны по партийным спискам и единому федеральному округу. Еще 225 – по одномандатным округам. Для прохождения в думу партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер. Кандидатам в округах достаточно получить относительное большинство голосов.