Госучреждениям могут запретить создавать сайты за пределами России

Госучреждениям могут запретить размещать сайты на иностранных серверах

Госучреждениям хотят запретить размещать сайты за пределами страны. Почтовые адреса не должны находиться на таких почтовых сервисах, как Mail.ru, Яндекс Почта и Gmail. Предложение разработала рабочая группа депутатов, представителей Минкомсвязи, Роскомнадзора, Минэкономразвития, Федеральной службы безопасности и Федеральной службы охраны.

"Когда хостинг находится за пределами страны и нет правильно оформленного договора, то в случае искажения информации, неожиданного прекращения доступа к ней, сделать что-то оперативно будет трудно, практически невозможно. А в случае каких-то неправомерных действий найти виновных и наказать их тоже будет крайне затруднительно. Так что это серьезный элемент информационной безопасности", - рассказал в эфире радио "Москва FM" автор законопроекта, депутат Госдумы Виктор Климов.

По его словам, подобные случаи, когда сайт размещен на иностранном хостинге, нередки. "Мы проводили мониторинг. Из 9 тысяч проверенных ресурсов более 3 тысяч находятся на серверах за пределами России", - отметил депутат. Правда, в этот список входят не только госучреждения, но и сайты органов власти, унитарных предприятий.

За размещение официального сайта государственного или муниципального органа на иностранном хостинге провинившегося чиновника ждет административный штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Но это наказание ко второму чтению обещают ужесточить.

Кроме того, как сообщалось ранее, новые сайты обяжут регистрировать в Роскомнадзоре. Законопроект уже одобрен Комитетом Госдумы по информационной политике. При регистрации владелец сайта должен предоставить максимально полную информацию о своем ресурсе и реальные контакты для связи. За недостоверные сведения предусмотрены штрафы.