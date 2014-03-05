Форма поиска по сайту

05 марта 2014, 15:45

Госучреждениям могут запретить создавать сайты за пределами России

Госучреждениям хотят запретить размещать сайты за пределами страны. Почтовые адреса не должны находиться на таких почтовых сервисах, как Mail.ru, Яндекс Почта и Gmail. Предложение разработала рабочая группа депутатов, представителей Минкомсвязи, Роскомнадзора, Минэкономразвития, Федеральной службы безопасности и Федеральной службы охраны.

"Когда хостинг находится за пределами страны и нет правильно оформленного договора, то в случае искажения информации, неожиданного прекращения доступа к ней, сделать что-то оперативно будет трудно, практически невозможно. А в случае каких-то неправомерных действий найти виновных и наказать их тоже будет крайне затруднительно. Так что это серьезный элемент информационной безопасности", - рассказал в эфире радио "Москва FM" автор законопроекта, депутат Госдумы Виктор Климов.

По его словам, подобные случаи, когда сайт размещен на иностранном хостинге, нередки. "Мы проводили мониторинг. Из 9 тысяч проверенных ресурсов более 3 тысяч находятся на серверах за пределами России", - отметил депутат. Правда, в этот список входят не только госучреждения, но и сайты органов власти, унитарных предприятий.

За размещение официального сайта государственного или муниципального органа на иностранном хостинге провинившегося чиновника ждет административный штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Но это наказание ко второму чтению обещают ужесточить.

Кроме того, как сообщалось ранее, новые сайты обяжут регистрировать в Роскомнадзоре. Законопроект уже одобрен Комитетом Госдумы по информационной политике. При регистрации владелец сайта должен предоставить максимально полную информацию о своем ресурсе и реальные контакты для связи. За недостоверные сведения предусмотрены штрафы.

