Покататься с тюбинговых горок можно на открытии зимнего сезона в МУЗЕОНе

Фото: M24.ru

В субботу, 6 декабря, в парке искусств МУЗЕОН откроется зимний сезон, а вместе с ним и две тюбинговые горки. Покататься на них могут и взрослые, и дети.

Двускатная горка будет работать напротив Третьяковской галереи. Скаты горки – 6 и 12 метров в длину. Еще одна горка – на крыше "Велокафе" на Крымской набережной. Длина этой горки – 20 метров.

"Аттракцион не зависит от капризной московской погоды: специальное пластиковое покрытие прекрасно скользит без снега и льда", - отметили в МУЗЕОНе.

Кататься с горок будут на круглых надувных подушках – "тюбах". В этом году их оформят в фирменных цветах МУЗЕОНа. Для взрослых и детей предусмотрены "тюбы" разного диаметра.

Кстати, для детей будет действовать льготные билеты на тюбинговые горки.

Прокат "тюбов" - 300 рублей в час с залогом 1000 рублей. Также в залог можно оставить документ, удостоверяющий личность.

Билет для детей до 12 лет – 200 рублей в час.

Прокат работает ежедневно с 10.00 до 22.00.

Вход на тюбинговые горки со своим "тюбом" свободный.