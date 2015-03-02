В "Гоголь-центре" сменился директор

Анастасия Голуб стала новым директором "Гоголь-центра"

Директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский уходит со своего поста. Его место займет Анастасия Голуб, которая ранее в качестве продюсера сотрудничала с художественным руководителем "Гоголя" Кириллом Серебренниковым, сообщил руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков на пресс-конференции, прошедшей 2 марта в "Гоголь-центре".

Капков выразил уверенность в том, что с приходом Голуб театр начнет работать еще интересней, чем сейчас.

"Наш директор уходит по договоренности сторон. Его место займет Анастасия Голуб", - рассказали M24.ru в пресс-службе "Гоголя".

Алексей Малобродский был директором "Гоголь-центра" с момента его открытия в начале 2013 года. До этого он был директором Московского драматического театра имени Гоголя (который в 2013 году стал "Гоголь-центром").

Теперь пост директора "Гоголь-центра" займет Анастасия Голуб, дочь актрисы Марины Голуб.

Анастасия Голуб окончила продюсерский факультет РАТИ-ГИТИС. С 2007 по 2008 год была помощником художественного руководителя в Театре Наций. Также она сотрудничала в качестве продюсера с режиссером Кириллом Серебренниковым и актером Евгением Мироновым. С 2013 года - ведущая передачи "Девчата" на телеканале "Россия".

Напомним, в ноябре 2014 года "Гоголь-центр" был закрыт на ремонт. В течение года спектакли проходили на сценах Театра имени Пушкина, Центра имени Мейерхольда, Театра имени Моссовета.