05 августа 2016, 10:20

Гости парка Горького попадут во "Вселенную Гарри Поттера"

Фото: ТАСС/Кадр из фильма о Гарри Поттере

5 августа в парке Горького пройдет увлекательный и волшебный квест "Вселенная Гарри Поттера", сообщает пресс-служба парка.

Мероприятие приурочено ко дню рождения "мальчика, который выжил" и выхода в свет долгожданной восьмой книги о теперь уже повзрослевшем волшебнике. В ходе Турнира трех волшебников состоится сражение за обладание знаменитым Кубком огня.

Принять участие в квесте "Вселенная Гарри Поттера" сможет любой желающий, причем совершенно бесплатно, важно хорошо знать приключения литературного персонажа и ориентироваться в парке. Для участия необходимо прислать заявку на адрес: history@park-gorkogo.com, указав число игроков и контактный телефон.

Время: 5 августа, 17:00

Место: парк Горького

Гарри Поттер квест свежий воздух Парк Горького

