Кино на "Доверии": ранний брак и дом для хиппи

Молодая пара, которая приняла решение о свадьбе слишком рано, властная Марфа Петровна, запутанный детектив, кровь в тайге и история о хиппи. О том, какие фильмы покажет социальный телеканал "Москва. Доверие", - в материале M24.ru.

Четверг, 3 июля

Кадр из фильма "Первое свидание"

Трогательную мелодраму "Первое свидание" (1960) о любви молодых людей, познакомившихся на Селигере, покажут во вторник. Главные герои ленты Валентина и Алексей поженились спустя две недели после знакомства. Очень быстро на пути пары встали первые трудности: возлюбленные начали конфликтовать с родственникам, возникли нешуточные проблемы с жильем. Бытовые скандалы привели к тому, что герои признали свадьбу преждевременной и решили, что расставание - единственный выход из ситуации.

Время: 21.05

Пятница, 4 июля

Кадр из фильма "Берегите мужчин!"

Советская комедия 1982 года "Берегите мужчин!" крайне злободневна и сегодня. Сюжет рассказывает о семейной паре, в которой роль мужественного и сильного партнера занимает жена Марфа Петровна, в то время как муж за время брака показал себя исключительно как бесхребетный и никудышный лентяй. Дело героев близится к разводу. К тому же у Марфы Петровны появляется поклонник, который по достоинству оценивает ее красоту и характер. Главные роли в картине исполнили Нина Русланова ("Собачье сердце", "Завтра была война") и Леонид Куравлев ("Иван Васильевич меняет профессию", "Золотой теленок").

Время: 23.20

Суббота, 5 июля

Кадр из фильма "Ищите женщину"

Картина режиссера Аллы Суриковой "Ищите женщину" (1982) - ироничное повествование о том, как активная сотрудница нотариальной контры Алиса смело и самоотверженно берется за расследование преступления. Однако инициатива героини больше мешает, нежели помогает распутать следы загадочного убийства. Картина снята по мотивам пьесы "История одного убийства" французского драматурга Робера Томы.

Время: 18.15

Воскресенье, 6 июля

Кадр из фильма "SOS над тайгой"

Действия боевика "SOS над тайгой" (1976) разворачиваются на российском севере. Главный герой - участник геологической экспедиции и бывший уголовник по фамилии Жамин - получает неожиданное известие. Письмо заставляет персонажа бросить работу и отправиться в путешествие через тайгу, чтобы попасть на станцию. В назначенном месте герой оказывается с окровавленным ножом в руках и большой суммой денег. Что на самом деле произошло в непроходимых лесах - вопрос, который не дает зрителю покоя на протяжении всей картины.

Время: 21.25

Понедельник, 7 июля

Кадр из фильма "Дом Солнца"

Режиссерская работа известного музыканта Гарика Сукачева"Дом Солнца"(2009) - это история о любви, свободе и хиппи. Молодая Саша встречает парня по имени Солнце, которые в корне меняет ее правильную, но скучную жизнь. Отношения с возлюбленным помогают героине сделать первые шаги во взрослую жизнь и почувствовать себя счастливой. Однако Солнце вот-вот может ускользнуть... Главные роли в ленте исполнили Светлана Иванова и Станислав Рядинский, также в картине можно увидеть сына Андрея Макаревича - Игоря.

Время: 20.50

Вторник, 8 июля

Кадр из фильма "Слезы капали"

Трагикомедия Георгия Данелии "Слезы капали" с Евгением Леоновым в главной роли выходит на "Доверии" во вторник. Сюжет рассказывает о волшебном зеркале, которое попало в глаз любящему отцу, приветливому соседу и ответственному сослуживцу. Загадочный предмет превратил героя в недовольного жизнью чинушу и формалиста. Иными словами, в живое олицетворение худших сторон бюрократического аппарата.

Время: 20.55

Полная программа телеканала - по ссылке.