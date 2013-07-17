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20 июля в центре Москвы пройдут велокатания в честь 120-летия ГУМа. Длина веломаршрута превысит 11 километров и пройдет по историческим улицам столицы.

Участники пробега проедут по Тверскому, Гоголевскому, Никитскому, Покровскому и Петровскому бульварам, улицам Солянка и Варварка, после чего запланирован финиш на Красной площади, сообщает интерактивная афиша Москвы.

ГУМ отмечает сразу два юбилея: 120 лет назад открылось здание Верхних торговых рядов, а 60 лет назад ГУМ был открыт заново - после того, как его в 30-е годы готовили к сносу (на месте ГУМа планировалось построить здание Наркомата тяжелой промышленности).

Принять участие в велопробеге могут все желающие. Сбор участников пройдет в 10 часов утра на Ильинке напротив здания ГУМа.

Победителей ожидают награды и ценные призы. Организаторы рассчитывают, что в пробеге примут участие более 3 тысяч горожан.