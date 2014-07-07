ГУМ предложит москвичам проехать на велосипеде по Бульварному кольцу

20 июля ГУМ устроит у стен Кремля традиционный велопробег, принять участие в котором сможет любой желающий. Любителям двухколесного транспорта предложат, крутя педали, проехать по Бульварному кольцу и улицам сердца столицы.

ГУМовские велокатания ждут спортсменов и любителей, взрослых и детей, родственников, друзей, коллег. Маршрут составит 10 километров, пройдет он по Кремлевской набережной Москва-реки, Бульварному кольцу (Гоголевскому, Никитскому, Тверскому, Петровскому и Покровскому бульварам), улицам Солянка и Варварка.

Сбор и регистрация участников велопробега начнется в 10.00 на улице Ильинка, у главного универсального магазина столицы. Старт будет дан в 11.00. Финишируют участники велокатаний также у ГУМа.

Победителей забега ждут ценные призы - велосипеды, велоэкипировка, угощения от ГУМ Гастронома.