МВД лишит "дорожной неприкосновенности" судей и иностранных дипломатов

Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство внутренних дел России планирует разрешить инспекторам ГИБДД отстранять от управления автомобилем иностранных дипломатов и судей за грубое нарушение ПДД.

Предполагается, что с машин дипломатов и судей можно будет снимать номера, а самих водителей отправлять на медосвидетельствования. Соответствующий законопроект размещен на едином портале раскрытия информации о подготовке нормативных актов.

Инициатором разработки таких мер выступил МИД. Таким образом они отреагировали на санкции, которые применяет зарубежная полиция в отношении российских дипломатов.

"Во многих странах полиция действует довольно жестко в отношении российских дипломатов. Кое-где к ним применяют такие же меры, как и к местным жителям", - рассказал "Коммерсантъ" источник, знакомый с разработкой документа.

Сейчас сотрудник ГИБДД не имеет право осматривать дипломатический транспорт, груз и обыскивать владельца автомобиля. Он лишь возбуждает дело об административном правонарушении, при этом документы возвращает владельцу.

МИД самостоятельно составит перечень сотрудников диппредставительств, которых можно будет отстранять от управления машиной, «на основе принципа взаимности».

В свою очередь, инициатором ужесточений, касающихся судей, выступила Генпрокуратура.