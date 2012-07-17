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ПДД

17 июля 2012, 16:01

Полиция Москвы поймала 4 тысячи авто с тонированными стеклами

ГИБДД автомобили пдд

За тонировку стекол теперь лишают номерного знака. Но автолюбителей это не останавливает. Столичные полицейские провели рейд в центре города

Около 4 тысяч водителей, управляющих автомобилями с чрезмерно тонированными стеклами, выявили сотрудники ГИБДД Москвы с 1 по 16 июля. В 409 случаях была запрещена эксплуатация транспортного средства со снятием регистрационных знаков. Водители других автомобилей самостоятельно убрали тонировку со стекол.

В столичной Госавтоинспекции отметили, что мероприятия по проверке соответствия автомобилей установленным нормам будут продолжены, поскольку сильно затонированные машины представляют опасность для участников дорожного движения.

Напомним, с 1 июля 2012 года вступили в силу изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, касающихся правил тонировки стекол автомобилей. Помимо штрафа в 500 рублей, сотрудники ГИБДД запрещают эксплуатацию машин и снимают с них регистрационные знаки.

Тем не менее, водителям в течение суток после снятия номерных знаков разрешается проезд до автомастерской, либо можно на месте отклеить пленку от стекол автомобиля.

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