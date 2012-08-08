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Происшествия

08 августа 2012, 11:54

Задержан водитель, насмерть сбивший пешехода

ГИБДД несчастные случаи пешеходы дтп

ИТАР-ТАСС

Водитель Audi A8 сбил пешехода 8 августа в 00.30 в районе дома 62 по Волгоградскому проспекту. От полученных травм мужчина 1983 года рождения скончался на месте, сообщает УГИБДД по Москве. Водитель иномарки с места ДТП скрылся.

Благодаря очевидцам, которые запомнили часть номера автомобиля, сотрудники ДПС ГИБДД по Юго-восточного округу установили предполагаемого владельца Audi. Через несколько часов водитель был задержан.

По факту происшествия решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как сообщает ГИБДД, погибший переходил проезжую часть в неположенном месте, пешеходный переход располагался в 35 метрах от места ДТП.

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