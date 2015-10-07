ГИБДД призывает водителей "переобуть" свои машины

Фото: ТАСС/Владимир Саяпин

Столичная Госавтоинспекция рекомендует водителям сменить летнюю резину на зимнюю. Эксперты считают, что "переобувать" свой автомобиль имеет смысл при средней температуре +5 градусов. О том, как правильно выбрать зимнюю резину, читайте в материале m24.ru.

За последние сутки в Москве вдвое увеличилось количество желающих "переобуться". Цены на зимние шины выросли уже на 30 процентов, сообщает телеканал "Москва 24".

Менять или нет летнюю резину сейчас? "Все зависит от погодных условий. Практика показывает, что когда на улице устанавливается средняя температура +5 градусов, то пора менять резину. Погодные условия в столичном регионе не очень стабильные. Москвичи, которые предпочитают ездить на резине без шипов, вполне могут подготовиться и переобуть свои машину без бума", – отметил эксперт m24.ru.

При покупке зимней резины водителям стоит выбирать, исходя сразу из нескольких факторов. Например, шипованная резина с грубым рисунком протектора идеально подойдет для региона, в котором зимой преобладает сухая погода, а на дорогах лежит плотно укатанный лед. Шипованная резина шумит на порядок сильнее и вряд ли подойдет там, где на дорогах преобладает снежная каша – в этом случае шипы не смогут обеспечить необходимое сцепление.

Шипованная vs нешипованная резина

Современная нешипованная зимняя резина практически не уступает шипованной по сцеплению с обледенелой дорогой, даже при температуре ниже -15 градусов. Происходит это из-за новой структуры протектора, на котором высечены поперечные ламели, так называемые "липучки".

Останавливая выбор на шиповонных шинах, следует обращать внимание на ту резину, где рисунок протектора состоит из отдельно стоящих элементов с большими зазорами. Тажке стоит отдать предпочтение направленной резине – с V-образным расположением элементов рисунка и большой стрелкой на боковой поверхности покрышки с надписью rotation. На такой резине машина будет увереннее вести на грязных и мокрых дорогах мегаполиса.

Виды нешипованной резины

Фото: Оксана Загребнева

Европейский тип похож на противодождевые шины. Отличительные особенности – диагональное построение рисунка с сетью водоотводных каналов. Также европейскому типу резины характерно большое количество тонких прорезей и мощными грунтозацепами по периферии протектора. Основной задачей таких шин является наилучшее сцепление с дорогой при дожде или в мокрый снег.

Фото: Оксана Загребнева

Скандинавская резина отличается более разреженным рисунком, с большим количеством прямоугольных или ромбовидных "шашечек", размещенных в шахматном порядке. Основная задача такого типа шин – создать наилучшее сцепление с заснеженной или заледенелой дорогой. Жителям области или для тех, кто постоянно ездить по пересеченной местности подобные шины подойдут лучше всего.

На нешипованной резине существуют различные типы протектора:

Скоростные зимние шины, с ярким "спортивным" рисунком протектора. Эта резина всегда имеет направленный рисунок и предназначена только для сухих, очищенных трасс. Слякоть, наледь или снег станут для машины "обутой" в скоростные шины станут существенным препятствием. Эксперты не рекомендуют использовать такой вид зимней резины в России.

Классические зимние шины имеют средние поперечные зазоры и широкие продольные канавки. Рисунок на таких покрышках может быть как направленным, так и нет. Подобный вид шин предназначен для спокойных водителей, предпочитающих безопасное передвижение, в основном по асфальту. Один из существенных плюсов – низкая цена и длительный срок эксплуатации.

Шины с ассиметричным рисунком протектора визуально вдоль делятся на две части. Одна имеет классический вид, она обеспечивает хорошее сцепление с асфальтом. Другая обеспечивает сцепление на снегу и в слякоти. Из-за того, что полезная площадь этих частей уменьшена вдвое, потому для каждой функции уменьшится и эффективность. Такие шины являются неплохой альтернативой классической зимней резине, однако их стоимость на порядок выше, чем у классики.

Маркировка:

Фото: Оксана Загребнева

На всех шинах существует специальная маркировка, в которых детально отмечена абсолютно вся необходимая информация о покрышке.

• Дата изготовления. Выглядит в виде четырех цифр на боковине шины (первые две цифры – номер недели года, вторые две – сам год). Нужно иметь в виду, что трех и четырехлетние шины могут уже иметь не те качества;

• Износостойкость. Данный параметр называется Treadwear и исчисляется в единицах. Стандартная износостойкость – 100 ед. Их обычно хватает на 48 000 км. Пробега, то есть примерно на сезон;

• Индекс скорости. Обозначается буквами английского алфавита – от N (140 км/ч) и до ZR (выше 240 км/ч). Тем, кого интересует быстрая езда и низкий износ, лучше всего брать шины с маркировкой S;

• Показатель нагрузки. Он означает, какой вес приходится на каждое колесо. По словам специалистов, данный индекс должен быть в пределах 30 - 35 процентов от веса снаряженного автомобиля;

• Тип шин. У зимних моделей резины маркировка должна быть M+S (Mud + Snow) и/или Winter, что в переводе означает "грязь и снег" и/или "зима".

• Сертификация. Буква "Е" означает соответствие требованиям Евросоюза, а DOT - требованиям США. Иногда на некоторых моделях присутствуют обе эти маркировки.

Фото: Оксана Загребнева

Также маркируется показатель сцепления на мокрой дороге (от A до G), топливная экономичность (от A до G) и акустический комфорт(от одного до трех, где первый - оптимальный уровень). Отметим, что профессиональные гоночные, внедорожные, наварные и шипованные шины не маркируют.