На проспекте Мира столкнулись две легковушки, есть пострадавшие

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Автомобили Audi Q5 и Volkswagen Golf столкнулись на северо-востоке столицы, сообщили m24.ru в пресс-службе столичного ГИБДД.

Авария произошла на проспекте Мира в районе дома 64. На месте работают сотрудники МЧС и врачи скорой медицинской помощи. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

По данным некоторых СМИ, в ДТП пострадал один человек, однако в пресс-службе Госавтоинспекции эту информацию не подтвердили.

Как ранее сообщало m24.ru, за последние пять лет в Москве общее число ДТП сократилось на 26 процентов, количество аварий с пострадавшими – на 12 процентов и на столько же уменьшилось число погибших в дорожных происшествиях.