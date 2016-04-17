Российский гонщик Даниил Квят занял третье место на этапе "Формулы-1"

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Немец Нико Росберг выиграл Гран-при Китая в "Формуле-1". Россиянин Даниил Квят из Red Bull Racing занял третье место.

Квят отстал от победителя на 45 секунд. Вторым стал Себастьян Феттель из Ferrari.

Отметим, что для Квята этот подиум стал вторым в карьере. Он сумел не только опередить конкурентов из Mercedes и Ferrari, но и напарника по команде Даниэля Риккардо.

Феттель мог оказаться и выше в итоговом протоколе, если бы не столкнулся со своим сокомандником Кими Райкконеном.

Интересным фактом является то, что все стартовавшие 22 пилота в итоге добрались до финиша.