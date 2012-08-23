Ангела Меркель вновь стала самой влиятельной женщиной мира

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Американский журнал Forbes вновь составил список самых влиятельных женщин планеты. Почетный список в шестой раз возглавила канцлер Германии Ангела Меркель. Издание, в частности, подчеркивает ее роль в борьбе с долговым кризисом в Европе.

Меркель была лидером рейтинга четыре года подряд, лишь в 2010-м уступив место первой леди США Мишель Обаме. В этот раз жена американского президента оказалась на седьмой строчке.

В целом тройка лидеров рейтинга по сравнению с прошлым годом не изменилась. На втором месте закрепилась госсекретарь США Хиллари Клинтон, на третьем - президент Бразилии Дилма Роуссефф.

Замыкают первую "пятерку" супруга основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса - Мелинда, являющаяся сопредседателем семейного благотворительного фонда, и главный редактор газеты The New York Times Джилл Абрамсон.

В почетном списке Forbes фигурируют 28 стран, Россия в нем не представлена, сообщает ИТАР-ТАСС.