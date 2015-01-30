Заработал бесплатный онлайн-университет "Арзамас"

"Афиша": Филипп Дзядко запустил образовательный портал "Арзамас"

Бывший главред журнала "Большой город" Филипп Дзядко с товарищами запустили образовательный портал или онлайн-университет под названием "Арзамас". Речь идет о собрании грамотно упакованных видеолекций и прочих материалов на самые разные темы.

Например, на портале можно узнать, что в список покупок реквизиторов Шекспировского театра входили: один марципан, три дубинки и город Рим. Также можно узнать, какой греческий проект продвигала Екатерина Великая и что в истории цыган является правдой, а что - вымыслом.

Об этих и других удивительных вещах рассказывают знатоки своего дела: про театр – Марина Давыдова, про Екатерину Великую - Андрей Зорин, про цыган - Кирилл Кожанов.