Facebook будет раздавать интернет с беспилотников

Фото: ТАСС
Facebook провел успешное тестирование беспилотников, которые способны раздавать интернет. Об этом рассказал основатель компании Марк Цукерберг на своей личной странице в социальной сети.
Дроны испытали в Великобритании. Цукерберг отметил, что в итоге компания будет использовать беспилотники, превосходящие по габаритам Boeing-737. Несмотря на впечатляющие размеры, летательные аппараты будут очень легкими.
На дронах установят солнечные панели, что позволит не тратить топливо.
По предварительному прогнозу, использование беспилотников позволит подключить к интернету 10 процентов населения планеты.
Отметим, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение в Госдуму поправки в Воздушный кодекс, призванные изменить законодательство о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА).
Согласно тексту проекта правового акта, БПЛА меньше 115 килограммов не нужно сертифицировать как обычные самолеты, они не подлежат государственной регистрации и не требуется удостоверение о годности к полетам.