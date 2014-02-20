Форма поиска по сайту

20 февраля 2014, 02:50

Facebook покупает за 16 млрд долларов популярный мессенджер WhatsApp

Фото: facebook.com/whatsapp.official

Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook покупает за 16 миллиардов долларов популярный мобильный мессенджер WhatsApp. Об этом говорится в документах, направленных в среду социальной сетью в Комиссию США по ценным бумагам и биржам, сообщает ИТАР-ТАСС.

Facebook, как ожидается, осуществит оплату посредством акций и денежных средств.

Сервис по обмену быстрыми сообщениями WhatsApp используется более чем в 100 странах. Приложение устанавливается на устройства на платформах iOS, Android, BlackBerry, Nokia S40, Symbian и Windows Phone. Ежемесячно мессенджером пользуются 400 миллионов человек.

