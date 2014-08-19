Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

19 августа 2014, 13:34

Спартаковец Дзюба вернулся в состав сборной России

Фабио Капелло сборная России Артем Дзюба

Артем Дзюба. Фото: ИТАР-ТАСС

Спартаковец Артем Дзюба включен в расширенный состав сборной России на матчи против команд Азербайджана и Лихтенштейна. Также в национальную команду вызван голкипер "Спартака" Артем Ребров, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Всего в состав сборной вызвано 32 футболиста. Большинство из них уже являются завсегдатаями национальной команды, но ряд игроков призван под знамена национальной команды впервые.

Так, главный тренер сборной России Фабио Капелло вызвал в команду Артема Реброва, Кирилла Набабкина (ЦСКА), Сергея Паршивлюка ("Спартак"), Андрея Семенова ("Терек"), Юрия Газинского ("Краснодар"), Кирилл Панченко (ЦСКА), Павел Могилевец, Магомед Оздоев (оба - "Рубин"), Дмитрий Полоз ("Ростов").

Из расширенного состава перед матчем будет исключен ряд футболистов, которые не примут участия в игре.

Отметим, что Дзюба не поехал на чемпионат мира по футболу из-за конфликта с Капелло. Информации о том, что не поделили между собой нападающий и дон Фабио, нет, но в спортивных СМИ выдвигались предположения, что Капелло не устроило веселье Дзюбы после проигранного Северной Ирландии отборочного матча.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать