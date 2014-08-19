Спартаковец Дзюба вернулся в состав сборной России

Артем Дзюба. Фото: ИТАР-ТАСС

Спартаковец Артем Дзюба включен в расширенный состав сборной России на матчи против команд Азербайджана и Лихтенштейна. Также в национальную команду вызван голкипер "Спартака" Артем Ребров, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Всего в состав сборной вызвано 32 футболиста. Большинство из них уже являются завсегдатаями национальной команды, но ряд игроков призван под знамена национальной команды впервые.

Так, главный тренер сборной России Фабио Капелло вызвал в команду Артема Реброва, Кирилла Набабкина (ЦСКА), Сергея Паршивлюка ("Спартак"), Андрея Семенова ("Терек"), Юрия Газинского ("Краснодар"), Кирилл Панченко (ЦСКА), Павел Могилевец, Магомед Оздоев (оба - "Рубин"), Дмитрий Полоз ("Ростов").

Из расширенного состава перед матчем будет исключен ряд футболистов, которые не примут участия в игре.

Отметим, что Дзюба не поехал на чемпионат мира по футболу из-за конфликта с Капелло. Информации о том, что не поделили между собой нападающий и дон Фабио, нет, но в спортивных СМИ выдвигались предположения, что Капелло не устроило веселье Дзюбы после проигранного Северной Ирландии отборочного матча.