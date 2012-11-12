"Луркоморье" запретили из-за статьи про "Дудку"

Интернет-энциклопедия "Луркоморье" заблокирована

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков инициировала запрет интернет-энциклопедии "Луркоморье". Причиной запрета стала статья про употребление конопли с заголовком "Дудка".

Интернет-энциклопедия была запрещена накануне по настоянию Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.

Сегодня сайт доступен для посещения, но статья, вызвавшая недовольство ФСКН, удалена с сайта. Вместо нее отображается картинка с сообщением, что страница заблокирована по решению ФСКН.

По информации блогеров, некоторые провайдеры еще не разблокировали доступ к Lurkmore.

Также непонятно, что будет с другими страницами, которые содержат информацию о наркотиках и их употреблении. После разблокировки на Lurkmore остаются статьи про героин, амфетамины ("Вещества") и детскую порнографию ("СР"), а также достаточно большое количество страниц с шок-контентом (например, "Аборт"), которые также могут вызвать недовольство ФСКН и других служб.

Отметим, что Lurkmore является "энциклопедией современной культуры, фольклора и субкультур, а также всего остального", как декларируют авторы ресурса. На страницах популярной энциклопедии пользователь может найти информацию, касающуюся как мемов Рунета и всей сети, так и статьи на другие темы, например, о политических деятелях, писателях, преступлениях и преступниках и т.д.

По сообщению администрации Lurkmore, которое процитировал известный блогер Рустем Адагамов (@adagamov), сайт был открыт "на свой страх и риск".

"Мы на свой страх и риск обошли запрет техническими методами. Нас до сих пор блокируют несколько крупных провайдеров" - пишет администрация "Уютненького" (самоназвание Lurkmore).