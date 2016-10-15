Форма поиска по сайту

15 октября 2016, 20:16

Безопасность

Рыбопромысловое судно КНДР задержано со стрельбой в экономической зоне России

Фото: ТАСС/Игорь Буймистров

Северокорейское рыбопромысловое судно задержали в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) России, в районе банки Кито-Ямато в Японском море, сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

Судно "Дае Янг 10", шедшее под флагом КНДР, остановил для осмотра экипаж пограничного сторожевого корабля ПУ ФСБ России по Приморскому краю. На борту находились 48 человек. Экипаж северокорейского корабля вел себя агрессивно по отношению к проверяющим и не выполнял их требования. На борту был обнаружен незаконно полученный улов.

Задержанные попытались покинуть российские воды. Чтобы остановить нарушителей, экипаж сторожевого судна обстрелял из тяжелого пулемета винт и руль корабля из КНДР. Часть снарядов попала в корму судна, и туда начала поступать вода.

Пока сторожевой корабль стрелял по винтам и рулю, члены команды корабля-нарушителя попытались наброситься на сотрудников ФСБ России. Один из членов досмотровой группы был ранен в голову. Сотрудники ФСБ открыли предупредительный огонь, а затем стали стрелять на поражение. Ранения получили девять членов команды северокорейскго судна, один из них позднее скончался.

Команду судна-нарушителя эвакуировали на пограничные корабли. Раненых и судно КНДР доставят в российские порты.

