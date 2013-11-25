Загранпаспорта в Москве будут оформлять за три недели

Срок оформления загранпаспортов в Москве может сократиться до 20 дней

ФМС будет оформлять все загранпаспорта в Москве за три недели. В настоящее время в столице оформляется более 5 тысяч паспортов в день, что почти на 2 тысячи больше, чем в обычные дни. Об этом сообщил журналистам замначальника УФМС столицы Владимир Иванов.

"Для повышения эффективности работы, в ближайшее время в столице будут работать более 100 центров по оформлению паспортов, которые перейдут на семидневный режим работы", - сказал он.

По словам Иванова, рост обращений за новыми загранпаспортами отмечается в Москве в преддверии новогодних праздников, однако никакого ажиотажа нет. Он объяснил это тем, что часть жителей столицы, по традиции, планируют отметить новогодние праздники за пределами страны.

В то же время наиболее загруженным периодом для сотрудников Федеральной миграционной службы столицы является февраль-май, когда люди массово стремятся получить новые паспорта в преддверии отпускного сезона. В этот период сотрудники ФМС принимают порядка 7-8 тысяч документов.

По закону на изготовление документа отводится 30 дней, но реально они выдаются раньше - в течение 20 дней, подчеркнул глава ФМС.

Как сообщалось ранее, в столице за прошедшие 10 месяцев оформлено 950 тысяч заграничных паспортов. Это на 12 процентов больше, чем в прошлом году.