01 ноября 2012, 08:14

Общество

В Солнцево задержаны 90 нелегальных мигрантов

Фото: ИТАР-ТАСС

Сегодня утром сотрудники Федеральной миграционной службы провели рейд в московском районе Солнцево, в результате чего были задержаны десятки нелегальных мигрантов.

"Проверка проводилась совместно с сотрудниками полиции и ФСБ", - сообщил информагентству "Интерфакс" представитель ФМС РФ.

Нелегалов обнаружили в трех выселенных пятиэтажных домах. Всего задержано 90 иностранцев. У части из них не было документов, у части отсутствовала постановка на миграционный учет.

Отметим, что дома хоть и были выселены, однако оставались подключенными к электро- и газоснабжению. "В связи с тем, что в выселенных зданиях обнаружены иностранные граждане, незаконно находящиеся в России, сотрудники ФМС готовят письма в префектуру и управу", - сообщили в миграционной службе.

ФМС рейды нелегальные мигранты

