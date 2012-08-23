ФАС обвиняет норвежцев в контроле над "Вымпелкомом"

Фото: fas.gov.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предъявила претензии к одному из основных акционеров Vimpelcom — норвежской Telenor.

По мнению ведомства, после сделки с компанией Weather Telenor, принадлежащая иностранному государству, получила возможность контролировать российское стратегическое предприятие "Вымпелком", что противоречит закону, пишет"Коммерсантъ".

ФАС подала в Арбитражный суд Москвы иск к Telenor и Weather в апреле этого года. Служба требует признать недействительной февральскую покупку Telenor 234 миллионов префов Vimpelcom (11,26% голосов) у Weather. Ведомство обвиняет Telenor в нарушении 2-й части 2-й статьи закона об иностранных инвестициях в стратегические общества.

По ней организациям, находящимся под контролем иностранных государств (53,97% Telenor принадлежит правительству Норвегии), запрещается устанавливать контроль над российскими стратегическими предприятиями.

По условиям договора купли-продажи Telenor и Weather косвенно совместно распоряжаются более 50% голосов Vimpelcom, считает ФАС.

По мнению экспертов, если сделка будет признана недействительной, зарубежные компании должны будут вернуться к прежнему положению. Доля норвежцев может снизиться до 28,24%, а доля Weather составит 14,7%.

Впрочем, ФАС предложила Telenor заключить мировое соглашение. Основные условия — паритет между российским и иностранным инвесторами во владении Vimpelcom и в его наблюдательном совете.