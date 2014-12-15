Столичные врачи оценят возможность транспортировки Евтушенко в Москву

В больнице Ростова-на-Дону оценят состояние здоровья Евгения Евтушенко

Врачи московского НИИ нейрохирургии имени Бурденко 15 декабря вылетят в Ростов-на-Дону, чтобы оказать помощь Евгению Евтушенко, который накануне был госпитализирован в местную больницу, сообщает телеканал "Москва 24". Врачи должны оценить возможность транспортировки известного поэта в Москву. Специалисты оценивают состояние 81-летнего поэта как стабильное.

Напомним, 14 декабря Евгения Евтушенко госпитализировали в Ростове-на-Дону. Там он проводил творческий вечер "Жизнь как приключение" в рамках проекта ЮНЕСКО "Культура без границ". Состояние здоровья Евтушенко ухудшилось и его отправили в одну из местных клиник. По данным некоторых СМИ, у поэта подозревают острую сердечную недостаточность.

Евгений Евтушенко является, пожалуй, самым ярким представителем поколения советских поэтов-шестидесятников. Он опубликовал более 150 книг. Среди самых известных его работ - поэма "Мама и нейтронная бомба" и сборник стихов "Граждане, послушайте меня".

Евтушенко является лауреатом множества литературных премии, а также имеет государственные награды России и Советского Союза.