Жена и мать экс-префекта САО могут попасть под уголовное дело

ИТАР-ТАСС

Адвокат Елены Батуриной Марина Горбачева просит возбудить уголовное дело в отношении матери и жены бывшего префекта САО Москвы Юрия Хардикова, якобы причастных к хищению у ее клиентки крупной денежной суммы.

Она направила в следственные органы Москвы требования провести в отношении Зинаиды Садовниковой и Ирины Хардиковой дополнительных проверок. По мнению адвоката, после приобретения Батуриной 90% долей в ООО "Олимп 2014" они способствовали снятию денег со счетов компании и выводу активов.

Пропавшие активы

Батурина приобрела у Садовниковой долю в ООО "Олимп-2014", якобы владеющей пятью объектами незавершенного строительства в Сочи, а также несколькими земельными и прибрежными участками в Краснодарском крае, в 2007 году. Представителем компании выступил бывший префект САО Хардиков (в 2008 году уволен с должности).

По версии главного следственного управления ГУ МВД России по Москве, возбудившего в 2009 году уголовное дело по статье "мошенничество" в отношении Хардикова и Садовниковой, они намеренно ввели Батурину в заблуждение, так как "Олимп 2014" не имеет законных прав ни на строительные объекты, ни на земельные участки. Как заявляет Горбачева, в ходе расследования стало известно о новых фактах вывода Садовниковой активов из ООО "Олимп 2014", уже проданного Батуриной.

В ноябре 2009 года Хардиков был заочно арестован Тверским судом столицы и объявлен в международный розыск как скрывающийся от следствия. На его денежные средства и имущество был наложен арест. Сам экс-префект уверял, что дело в отношении него сфальсифицировано, и обратился с жалобой в Страсбургский суд на незаконность решения об аресте.

Состав преступления отсутствует

Между тем, как заявила порталу "Москва 24" адвокат Хардикова Людмила Сидорова, требования представителя Батуриной пока в ГСУ не поступили. Более того, ей не известно о возобновлении уголовного дела в отношении ее клиента.

"По нашим данным, сейчас следователь, который занимается данным делом, находится в отпуске. Так как каких-либо документов от адвокатов Батуриной в ГСУ пока не поступало, преждевременно делать какие-либо выводы и о принятии по ним решения", - отметила адвокат, подчеркнув, что и она, и ее подзащитный сами хотят, чтобы дело возобновили и расследовали.

"Генеральная и Московская прокуратуры изначально не были согласны с возбуждением данного дела, и неоднократно отменяли постановления следователя о возобновлении дела в течение всего периода расследования, - сказала Сидорова.

Она рассказала, что ранее адвокаты Батуриной уже направляли в адрес ГСУ аналогичные заявления, но им было отказано в возбуждении дела. На сегодняшний день уголовное преследование Садовниковой прекращено за отсутствием в ее действиях состава преступления. Более того, по словам адвоката, обстоятельства данного уголовного дела носят гражданско-правовой характер и не являются основанием для уголовного преследования.

Из подозреваемых в потерпевшие

Сидорова подчеркнула, что недавно направила в ГСУ заявление о расследовании фактов незаконного вывода активов, принадлежащих ООО "Олимп 2014", где просила признать Садовникову потерпевшей по делу. "Ответ на это заявление мы надеемся получить на следующей неделе, после выхода следователя из отпуска", - отметила она.

По словам адвоката, литовские компетентные органы продлили Хардикову статус временной защиты, и она уверена, что будут продлевать и дальше. "Они видят в этом деле коррупционную составляющую и считают, что если он вернется в Россию, будут нарушены его права и основные свободы. Так что в данном случае комментарии представителя Батуриной про экстрадицию не имеют никаких оснований, - сказала она. - Тем более что следствию прекрасно известно о местонахождении Хардикова. И нам бы самим очень хотелось понять, почему он до сих пор не снят с международного розыска".

Также Сидорова отметила, что в настоящее время обжалует в Тверском районном суде отказ следствия в ознакомлении с документами уголовного дела, с которыми сторона защиты вправе ознакомиться в ходе досудебной стадии производства по делу. "Мы считаем, что здесь нарушаются конституционные права Хардикова и права на осуществление адвокатских полномочий, подтверждение которых имеется в материалах дела", - подчеркнула адвокат.