Макарова и Веснина вышли в финал Уимблдона в парном разряде

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в финал Уимблдонского теннисного турнира в парном разряде. В полуфинале они одолели французско-венгерскую пару Тимя Бабош/Кристина Младенович.

Первый сет россиянки выиграли со счетом 6:3, но во втором столкнулись с упорным сопротивлением и уступили 4:6. Однако третья партия осталась за российским дуэтом – 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. Примечательно, что россиянки уступили соперницам по количеству эйсов (5 против 7).

Теперь Макаровой и Весниной предстоит встретиться с парой Мартина Хингис/Саня Мирза.

Россиянки имеют второй номер посева, а их оппоненты – первый. Таким образом, можно говорить о том, что фаворитами в противостоянии являются Хингис и Мирза.